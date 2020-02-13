2020/02/13 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب ” حنين قدو ” ، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بمنع دخول البضائع الأجنبية والعربية الى العراق .وقال القدو في حديث صحفي , إنه ” على الحكومة ان تمنع دخول كافة البضائع الأجنبية والعربية الى البلاد، لتشجيع المنتج الوطني، واعادة افتتاح المصانع والمعامل العراقية ” .وأضاف ، ان ” هناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب الحكومة بمنع دخول البضائع الأجنبية والعربية إلى العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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