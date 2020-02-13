باتفاق ضم 7 ساحات في العراق.. متظاهرون يرشحون علاء الركابي رئيساً للوزراء بدلا من محمد علاوي

2020/02/13 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مجموعة احتجاجية تدعى “ابناء الدكلاوي”، عن توصل 7 ساحات اعتصام من خلال اجتماع عقد في محافظة واسط، على ترشيح المتظاهر الشهير في محافظة ذي قار، الدكتور علاء الركابي، لمنصب رئاسة الوزراء بدلا من محمد توفيق علاوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الناصرية بشأن اجراء استفتاء.وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا صادرا […]

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