كهرباء الجنوب تعلن موعد توزيع رواتب شهر كانون الثاني للعاملين لديها بصفة عقود

2020/02/13 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية توزيع كهرباء الجنوب، الخميس (13 شباط 2020) تنويهاً بشأن صرف رواتب شهر كانون الثاني للعاملين بصفة عقود.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود اعلام الملاكات العاملين بصفة عقد وبعد المخاطبات مع وزارة الكهرباء وبجهود حثيثة من قبل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، سيتم صرف رواتب شهر كانون الثاني خلال الاسبوع القادم".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (13 شباط 2020)، إلقاء القبض على شخص ابتز امرأة وهددها بفضح ممارستها للسحر، جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للداخلية تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القب

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السلطات التركية، الخميس (13 شباط 2020)، تعليمات جديدة، بشأن منح التأشيرات للعراقين الراغبين بالسفر إلى إليها، مشيرة إلى قرب إيقاف منح التأشيرة الالكترونية وحصرها بـ"اللاصقة".

وقالت السفارة التركية ببغداد

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الخميس (13 شباط 2020)، اكمال خطة الانتشار الامني على طريق بري شهد قبل أكثر من أسبوع خطف 7 مدنيين بينهم طلاب جامعيين.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ (

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