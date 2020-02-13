2020/02/13 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (13 شباط 2020)، إلقاء القبض على شخص ابتز امرأة وهددها بفضح ممارستها للسحر، جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للداخلية تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم، لقيامه بابتزاز وتهديد امرأة بمبلغ من المال مقابل عدم الأخبار عنها بحضورها الى داره لعمل السحر والشعوذة وكذلك عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت، أنه "تم التحقيق مع المتهم واعترف صراحة عن جريمته فضلا عن قيامه بعدد من حالات الابتزاز التي كانت ضحاياه اغلبها من النساء".

وأشارت الى أن أوراق المتهم "عرضت على القاضي المختص وتم توقيفه وفق احكام المادة (456 ق.ع)".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية توزيع كهرباء الجنوب، الخميس (13 شباط 2020) تنويهاً بشأن صرف رواتب شهر كانون الثاني للعاملين بصفة عقود.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود اعلام الملاكات العاملين بصفة عقد وبعد المخاطبات مع

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السلطات التركية، الخميس (13 شباط 2020)، تعليمات جديدة، بشأن منح التأشيرات للعراقين الراغبين بالسفر إلى إليها، مشيرة إلى قرب إيقاف منح التأشيرة الالكترونية وحصرها بـ"اللاصقة".

وقالت السفارة التركية ببغداد

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الخميس (13 شباط 2020)، اكمال خطة الانتشار الامني على طريق بري شهد قبل أكثر من أسبوع خطف 7 مدنيين بينهم طلاب جامعيين.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ (

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