إنتر ميلان يفرض على بيكهام تغيير اسم ناديه الجديد.. وغرامة مالية كبيرة في الطريق

2020/02/13 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يواجه، أسطورة كرة القدم الإنكليزية، ديفيد بيكهام، أولى عقباته مع نادي إنتر ميامي الذي أنشأه حديثاً، إذ كشفت صحيفة “ميامي نيو تايمز”، أن الفريق الجديد صار يواجه مشكلة مع العدالة بعد أن تقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكوى ضده.وتقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي سنة 2014، بطلب حفظ العلامة في المكتب الأميركي […]

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