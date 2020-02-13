مستشار رئيس الوزراء: تأخر إقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر جسيمة

2020/02/13 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان تأخر اقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر كبيرة.

وقال صالح، ان عدم اقرار الموازنة يعني تعطيل استثمار اي مشاريع جديدة والاعتماد بالصرف على النفقات الجارية، مبينا ان أي توسع في الانفاق الحكومي لأغراض التنمية والتقدم الاقتصادي فيه تقييد وتعطيل.

وأضاف صالح ان تأخير الموازنة يقيد الخطة المالية وكل الأهداف التي من المفترض تحقيقها.

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