2020/02/13 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار العاملة عن 83 مقبرة وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية.وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن (80) مقبرة منها ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن اكتشاف 83 مقبرة أثرية جديدة في مصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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