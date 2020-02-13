السفير الروسي: مستعدون لتجهيز العراق بمنظومة “إس 400”

2020/02/13 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الروسي لدى العراق ” ماكسيم ماكسيموف ” ، اليوم الخميس ، أن العراق لم يتقدم بأي طلب رسمي لشراء منظومات الدفاع الجوي “إس 400″ الروسية .وقال ماكسيموف ، انه ” بالطبع ، في ضوء الأحداث الأخيرة زاد الاهتمام بأنظمة الدفاع الجوي الروسية ( إس 400 ) من الجانب العراقي، لكن من السابق

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