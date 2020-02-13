الفايروسات تغزو العالم.. ‘يارا ولاسا’ تنضمان لفيروس كورونا

2020/02/13 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ القلق والخوف يسيطر على العالم بعد انتشار فيروس “كورونا” الذي اجتاح الصين، ليظهر بداية هذا العام، فيروس “حمى لاسا” بنجيريا، والآخر فيروس “يارا” في البرازيل.فيروس “يارا” ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، أعلن علماء برازيليون اكتشافه، في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في العالم بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في حالة من التشوش عالمياً، […]

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