2020/02/13 | 14:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في البصرة تظاهرة نسوية لدعم المتظاهرين وساحات الاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة تظاهرة نسوية لدعم المتظاهرين وساحات الاعتصام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة تظاهرة نسوية لدعم المتظاهرين وساحات الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).