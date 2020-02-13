سائرون: استهداف الرموز الدينية والوطنية مخطط أميركي مكشوف

2020/02/13 | 14:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتلة سائرون النيابية في العراق، الخميس، "استهداف المعتقدات والرموز الدينية والوطنية، بأنه مخطط أميركي واضح ومكشوف،داعية الجهات المعنية إلى تطب...

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