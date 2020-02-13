ليفربول يستهدف التعاقد مع “نفاثة” دورتموند

2020/02/13 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم نادي ليفربول الإنجليزي إلى سباق المتنافسين على ضم لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.وسبق أن ارتبط سانشو الملقب بـ”النفاثة” بخطوة الرحيل عن بوروسيا دورتموند بعد أن جذب انتباه كبار أوروبا إليه عقب تألقه مع النادي الألماني.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن “ليفربول هو أحدث نادِ أبدى […]

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