الإطاحة بـ

2020/02/13 | 15:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الداخلية، اعتقال شخص شخص "ابتز" امرأة وهددها بفضح ممارستها للسحر، جنوب شرقي بغداد

قالت وزارة الداخلية إن المتهم كان يستدرج ضحاياه من النساء إلى داره لتنفيذ "أعمال سحر وشعوذة"

وذكر بيان للداخلية، يوم الخميس 13 شباط/فبراير، أن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام تمكنت من اعتقال متهم، لقيامه بابتزاز وتهديد امرأة مقابل عدم الإخبار عنها بعد حضورها إلى داره لعمل السحر والشعوذة وكذلك عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بجريمته، فضلًا عن اعترافه بتنفيذ أعمال ابتزاز ضحياتها النساء"، موضحًا أن "أوراق المتهم عرضت على القاضي المختص، وتم توقيفه وفق أحكام المادة (456 ق.ع)".

وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 - 432 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون، أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة (م 432 ق ع).

وكذلك جرائم القذف والسب وإفشاء السر "التشهير"، "القذف والسب"، المواد بين 432 - 436 ق العقوبات "إفشاء السر" المواد بين 437 - 438 وعقوبتها تكون بالحبس أقل من خمس سنوات وبالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا.

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الابتزاز الإلكتروني..



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