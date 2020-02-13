شرطة الاداب تلقي القبض على فنانة شهيرة

2020/02/13 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ألقت شرطة الآداب اللبنانية، القبض على فنانة شهيرة أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور وفيديوهات جريئة للغاية، حتى أن البعض أطلق عليها مصطلح “فنانة إباحية”.وحسب موقع الفن اللبناني، فقد ألقت وحدة حماية الآداب في الشرطة، بلبنان القبض على الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، وتم اتخاذ إجراءات ضدها وترحيلها للمرة الثانية من لبنان.[…]

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