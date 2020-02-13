زهير الخويلدي - المنهج التأويلي والفلسفة الهرمينوطيقية بين غادامير وريكور

2020/02/13 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي استهلال:"أن يتفهم المرء نفسه هو أن يقوم بذلك أمام النص وأن يتقبل منه شروط الذات المغايرة عن الأنا الذي يأتي إلى القراءة"1 إذا كانت الطريقة الجدلية هي السياج الذي احتمى به المنطق لكي يصير العمود الفقري للانطولوجيا حسب موريس مرلوبونتي2 فإن الهرمينوطيقا يمكن أن تمثل انحرافا جديا عن المنطق وانقلابا عليه وبداية مختلفة للميتافيزيقا تعجز القراءة التاريخية العادية للنصوص عن التفطن إليها وتقدير مآ......

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