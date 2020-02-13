2020/02/13 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_سيريني يحن عموم العراقيين إلى زمن صدام حسين، وكذلك العرب في جلّهم، يعتبرون تلك الحقبة الماضية أفضل مما نحن فيه في الوقت الراهن.الأسباب التي تدفع الناس إلى تفضيل تلك الحقبة على راهنهم الجاري، معروفة و واضحة، من حيث المعيشة والأمان والإستقرار.ولكن في الواقع، يفتقدون إلى فهم صحيح لهذه الأفضلية الظاهرة التي ينسبونها غلطاً إلى أفضلية صدام ونظامه، مقارنة بما لدينا من أنظمة و أحزاب و سياسيين بلغوا قعر الإنحطا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي سيريني - السر غير المعروف لأفضلية مرحلة صدام حسين على الحاضر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علي سيريني - السر غير المعروف لأفضلية مرحلة صدام حسين على الحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).