محيي الدين محروس - حول العَلمانية

2020/02/13 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس هناك بعض الناس يرفع شعار „ العَلمانية „، فقط لكونهم لا دينيين، ويحاربون الأديان وأصحاب المعتقدات الدينية!!وبالتالي يخدمون ما ينشره معظم رجال الدين السياسي، بأن العَلمانية هي ضد الأديان وتُحاربها!من هنا تأتي أهمية التوضيح بأن العَلمانية هي: „ الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية „، مع ضمان حق ممارسة العقائد الدينية دون المساس بحقوق المواطنين الآخرين ذات الديانات الأخرى، ودون المساس بال......

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