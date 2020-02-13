سائرون: استهداف متظاهرين لمعتقدات ورموز دينية مخطط أمريكي

2020/02/13 | 15:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعربت الكتلة النيابية لتحالف سائرون عن استغرابها الشديد للاساءات المتكررة من قبل بعض المتظاهرين بحق المعتقدات والرموز الدينية والقيادات الوطنية.

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