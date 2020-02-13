صفاء هادي ينتقل إلى الدوري الروسي بعد موافقة ناديه

2020/02/13 | 15:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وافق نادي الشرطة، على انتقال لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي إلى نادي كريليا سوفيتوف الروسي.

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