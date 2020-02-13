مكافحة إجرام بغداد: القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة والابتزاز

2020/02/13 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، عن القاء القبض على شخص بتهمة الابتزاز وممارسة السحر والشعوذة.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مكتب المدائن لمكافحة الإجرام تمكن من القاء القبض على المتهم، لقيامه بابتزاز وتهديد امرأة عبر مطالبتها بمبلغ من المال، مقابل عدم الإخبار عنها بحضورها الى داره لعمل السحر والشعوذة، وعدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى اعتراف المتهم خلال التحقيقات، بعدد من حالات الابتزاز التي كانت غالبية ضحاياها من النساء.

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