2020/02/13 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي موقفه الثابت لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال علاوي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الوقوف الى جانب الشعب الشقيق ودعم قيادته الشرعية بوجه المؤامرات التي تستهدف سلب حقوقه، مشيرا الى اتفاق ثنائي قريب لتدارس الأوضاع والخطوات المستقبلية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: نقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وندعم قياداته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: نقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وندعم قياداته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).