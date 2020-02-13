2020/02/13 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الحصول على معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف المدن الآمنة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن العمليات المشتركة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك مخططات لاستهداف المدن الآمنة منها بغداد والمحافظات الجنوبية، مبينا ان قيادة عمليات الفرات الأوسط نفذت عمليات إنزال جوي مع قيادة طيران الجيش لاستهداف نقاط مهمة للإرهابيين.

واكد الخفاجي أن قيادة عمليات الأنبار قامت أيضاً بعمليتي إنزال جوي أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين وفق معلومات استخبارية وأمنية، مبينا أن القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق إلى أماكن حيوية في صحراء الأنبار بغية تأمين الحدود العراقية مع سوريا والأردن.

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