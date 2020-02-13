تراث في غرفة العمليات

2020/02/13 | 15:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيد ذيبان الفلكلور مرآة المجتمعات وتاريخها الحقيقي الذي لم يعتريه التزوير، والفن الفلكلوري هو احد اهم الجوانب الذي يمثل تاريخ مجتمع ما، حيث تبرز من خلاله مجموعة من القيم والاصالة والتراث القديم، عليه يجب الاحتفاظ بالفن الفلكلوري القديم وخاصة الغناء، والغناء الفلكلوري او الفن بشكل عام يجب ان يترك لأهله، فهو حكر على من …

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