“الفلنتاين” وميلاد السيدة الزهراء.. كما الفرق بين الجنة والنار

2020/02/13 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص يصادف يوم غدا الجمعة، مولد سيدة نساء العالمين بنت رسول الله السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، عليها السلام، ولا شيء يمكن ان يقال عن هذه السيدة العظيمة، وتعجز الكلمات من التعبير عن وصفها.فاطمة الزهراء عليها السلام هي باب من ابواب الله ووسيلة للتقرب اليه بها نصل الى الجنة وخلافها نذهب الى […]

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