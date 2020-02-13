استقالة وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد

2020/02/13 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، الخميس (13 شباط 2020) عن استقالته من منصبه في الحكومة البريطانية.

بغداد اليوم- متابعة

شهدت سفينة سياحية على سواحل اليابان أكبر انتشار لفيروس كورونا الجديد خارج الصين القارية، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 174.

وتفاقم الوضع على متن "دايموند برينسس" التي فرض عليها الحجر الصحي قرب يوكوهاما (شرق)، بعدما أُ

بغداد اليوم - متابعة

شهدت الليرة التركية هبوطا جديدا أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019.

وهبطت الليرة التركية، اليوم، حوالي 0.8%، بعد أن حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، قوات الحكومة السورية، من مواصلة استهداف الجنود الأ

بغداد اليوم- بغداد

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء (11 شباط 2020)، انه إذا تحول فيروس ’’كورونا’’ إلى وباء ستكون عواقبه ’’أشد’’ من الإرهاب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس

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