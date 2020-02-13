نائب عن ديالى يطالب بإرسال فرقة عسكرية لمحافظته على خلفية هجوم ’’بهار تازة’’

2020/02/13 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (13 شباط 2020)، أن هجوم تنظيم داعش الاخير على منطقة بهار تازة قرب خانقين، دلالة واضحة على الفراغات الأمنية التي تعاني منها محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوم داعش على نقطة أمنية قرب منطقة بهار تازة في أطراف خانقين، يؤكد خطورة الفراغات المتعددة التي يعاني منها المشهد الامني في محافظة ديالى بشكل عام، على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبلنا بشأن ذلك".

وأضاف، أن "ديالى بحاجة ماسة لتعزيزات قتالية من خلال إرسال فرقة عسكرية جديدة تسهم في إنهاء الفراغات الامنية لدرء مخاطر خلايا داعش وتأمين مناطق المحافظة".

وفي وقت سابق، طالب قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن، الخميس (13 شباط 2020) بعودة قوات البيشمركة واشراكها مع بقية القوات الامنية في دعم امن القضاء ودرء مخاطر تكرار الخروقات.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي كانت ماسكة للأرض، شهد، ارتفاع واضح في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي" مضيفاً ان "هجوم بهار تازة مساء يوم أمس خلف قتيلين و10 جرحى بينهم عناصر من لواء المغاوير".

وأشار حسن إلى ان" الخروقات في خانقين مستمرة ولجان التحقيق اصبحت عمل روتيني"، داعيا الى "عودة قوات البيشمركة الى القضاء واشراكها مع بقية التشكيلات الامنية في مسك الارض ودعم الامن والاستقرار ودرء مخاطر الإرهاب عن الاهالي وانهاء أي تهديد يمس حياة المدنيين".

وكان تنظيم داعش هاجم مساء يوم أمس نقطة امنية قرب منطقة بهار تازة في أطراف خانقين ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 10 مدنيين بينهم عناصر امنية.

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