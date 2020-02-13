طلب ’’غريب’’ لمشجع صدمه زيدان بسيارته!

2020/02/13 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مواطن إسباني عن تفاصيل حادث السيارة الذي جمعه بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قبل أيام في منطقة فالديباس بالقرب من مقر تدريب النادي الملكي.

وقال إجناسيو فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أتوقع أن أرى أمام زيدان كسائق للسيارة التي صدمتني من الخلف، عندما رأيته عرفته على الفور، وأخبرته بأني تمنيت أن أتعرف عليه في ظروف أفضل، لكن الأمر ليس سيئاً جداً".

وأضاف: "كنت أعلم بوجود مصورين يتابعون دائماً تحركات زيدان في الأماكن العامة، لذا تجنباً لإحراجه اقترحت عليه ترتيب موعد آخر لدعوة شركة التأمين المسؤولة عن تقييم الأضرار التي لحقت بسيارتهما".

ولم يفوت فيرنانديز فرصة مقابلة زيدان في هذا اليوم، وطلب منه التقاط صورة "سيلفي" في موقع الحادث لتكون ذكرى لهذا اللقاء الغريب.

ووصف فيرنانديز زيدان بالرجل اللطيف، قائلاً: "أصريت على التقاط السيلفي معه بعد أن أخبرته أني أريد الصورة كإثبات عندما أحكي عن قصة لقائي مع زيدان الغريبة".

وقد تلقى فيرنانديز اتصالاً مع ممثل لزيدان لاحقاً ليتم الاستقرار على موعد جديد للاجتماع مع مسؤولي شركة التأمين، كما نقل رسالة شكر من زيدان لأنه فيرنانديز لم يتسبب في تأخيره عن حضور التدريب يومها، كما لم يستغله في الحصول على تذاكر مجانية لمباريات ريال مدريد.

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