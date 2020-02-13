بعد رفضها من قبل اكثر من دولة بسبب

2020/02/13 | 15:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصلت سفينة "The Westerdam" السياحية، اليوم الخميس، إلى كمبوديا، بعد أن رفضت خمس دول رسوها خوفا من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس "كورونا"، مما جعلها تمضي أسبوعين في عرض البحر لا تجد لها مرسى.

أكد حاكم محافظة سيهانوكفيل، كوتش تشامبروين،في حديثلــ "وسائل اعلام دولية"، أن "السفينة...

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