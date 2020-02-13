2020/02/13 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوجرافيك : أغرب الوجبات في الصين ..بعد انتشار كورونا المستقلة / ريم حمدان / بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره من مدينة وهان الصينية والذي أصاب أكثر من 46 الف شخص ووفاة أكثر من 1400 شخص، وبعد ترجح منظمة الصحة العالمية أن الفيروس انتقل بسبب تناول أحد الحيوانات الثدية أو الحشرات الغريبة هناك.أقرأ المزيد […]

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