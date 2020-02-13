2020/02/13 | 15:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي اليوم، بان طيران الـ 16 دمر عجلة مدنية لخلايا ارهابي داعش بقصف جوي غربي الانبار.وقال العبيدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “طيران الـ 16 قصف عجلة مدنية تعود لخلايا مجرمي داعش كانت متوقفة بالقرب من منطقة وادي حوران 70 كم عمق صحراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الأنبار يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل عملية أمنية ضد خلايا داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد الأنبار يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل عملية أمنية ضد خلايا داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).