السلطات التركية تحظر دخول مجلة ساخرة بسبب كاريكاتير تهكم على صهر اردوغان

2020/02/13 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حظرت السلطات التركية الدخول إلى مجلة لما (Leman)، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.وفي عددها الصادر في 22 كانون الثاني الماضي نشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، كاريكاتيرا ساخرا مقتبسا عبارة الوزير “انتبهوا؛ فهنا مهم جدا” التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى […]

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