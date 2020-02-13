2020/02/13 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : محمد هنيدي يسخر من أغنية “هيعيش يفتكرني” لعمرو دياب المستقلة / بدأ النجوم التفاعل مع ألبوم عمرو دياب الجديد “سهران” الذي طرحه أمس الأربعاء، الفنان محمد هنيدي شارك جمهوره بفيديو طريف من مشهد فيلمه “عندليب الدقي”، وظهر في الفيديو وهو يقوم بتقطيع صورة للفتاة التي كان مرتبط بيه بعدما وجد آخري أكثر جمالا […]

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