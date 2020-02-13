الشيخ علي” : محمد علاوي أكمل تشكيلة وزارته والكتل موافقة عليها ؛ ولها فيها الحصص ذاته


الشيخ علي” : محمد علاوي أكمل تشكيلة وزارته والكتل موافقة عليها ؛ ولها فيها الحصص ذاته
2020/02/13 | 15:54 - المصدر: تسريبات نيوز
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