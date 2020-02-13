مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

2020/02/13 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني الماضي هدنة هشة.

وحصل نص القرار الذي أعدته بريطانيا على أربعة عشر صوتا من أصل خمسة عشر صوتا في المجلس، بعد ان امتنعت روسيا عن التصويت، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا، على الرغم من الإجماع على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد، والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

وشدد القرار على ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة، والتأكيد على قلق المجتمع الدولي من الدور المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

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