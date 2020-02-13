لأول مرة..العراق يدشن منظومة فتاكة لتدمير داعش

2020/02/13 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأن بطاريات الصواريخ الفتاكة التي بدأ باستخدامها الجيش العراقي لأول مرة يوم أمس في المرحلة الأولى من...

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