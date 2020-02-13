مجلس الشعب السوري يصوت على قرار

2020/02/13 | 15:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشعب السوري يدين "جريمة إبادة الأرمن" بيد الاتراك

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