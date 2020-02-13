"الصوبة الرقمية" تحارب تغير المناخ.. من مالي

2020/02/13 | 15:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف عوامل إضافية في الوضع المتقلب في مالي - رويترز

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