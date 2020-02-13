الشابندر يحذر من المرحلة 'الاكثر خطراً' على العراق

2020/02/13 | 15:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر السياسي المستقل عزت الشابندر، الخميس، من ما وصفها "المرحلة الاكثر خطراً" على استقرار العراق ووحدته منذ 2003.

وقال الشابندر لافي تغريدة له على موقع تويتر، إنه بعد 17 عام من الفشل و الخيبة تنتقل لعبة الصراع على السلطة في العراق من مرحلة : ( لو ألعب لو أخرب الملعب ) الى مرحلة : ( العب وحدي أو اخرب الملعب).





واضاف الشابندر، أن هذه المرحلة "هي الاكثر خطراً على استقرار العراق و وحدته منذ العام 2003 حتى الان".

بعد 17 عام من الفشل و الخيبة تنتقل لعبة الصراع على السلطة في العراق من مرحلة :( لو ألعب لو أخرب الملعب )الى مرحلة :( العب وحدي أو اخرب الملعب)وهي الاكثر خطراً على استقرار العراق و وحدته منذ العام 2003 حتى الان .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) February 13, 2020

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