سامسونغ: تعرف على أبرز خصائص هواتف غالاكسي “اس 20″ و”زد فليب”

2020/02/13 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعمل شركة سامسونغ على أن تدعم هواتفها الثلاثة الجديدة من فئة “غالاكسي اس 20” تقنية شبكات الجيل الخامس، كما ينتظر أن تحتوي الهواتف على كاميرات متطورة يمكنها التقريب بمقدار 100 ضعف.وكشفت الشركة أيضا عن هاتف غالاكسي “زد فليب” القابل للطي، وقالت إنه يعتمد على شاشة مصنوعة من “زجاج قابل للطيّ” ومع […]

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