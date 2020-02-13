الشيوخ الأميركي يناقش قراراً يقيّد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – بدأ مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على ايران، حيث من المرجح أن يتم اقراره بعدما وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت الى جانب الديموقراطيين.ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب الخميس، وسط مخاوف من امكان دخول ترامب […]

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