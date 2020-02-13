محمد توفيق علاوي .. صارح شعبك !

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد الشجيري الرئيس المكلف لمجلس الوزراء محمد توفيق علاوي يخوض صراعاً شرساً خلف الكواليس مع ما يسمى الكتل والاحزاب السياسية وفي الحقيقة هي مجرد عصابات وبلطجية ولصوص لا يمثلون الا...أكمل القراءة ←

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