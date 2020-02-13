حزب الجبهة الوطنية العراقية للتغيير

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني صار لزاما على الشعب العراقي وطلائعه من الثوار قادة التغيير وخاصة الشباب السعي الى تشكيل كيان سياسي غير قومي او ديني او فئوي وانما تشكيل عريض ينضوي تحت...أكمل القراءة ←

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