لعبة حل القبعات لا تبرىء القاتل من دم الشهداء يا مقطاطه

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري من قال ان الجرائم تسقط بالتقادم؟!! ومن قال الثار ينساه الثوار؟!! والجرائم مازالت طريه في كل شارع وساحة عراقية فمن يعتقد ان القضاء المنحاز يعيد الحقوق فهو واهم...أكمل القراءة ←

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