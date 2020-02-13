سلة السفانة تعاود التدريبات سلوياً

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عاود فريق الميناء لكرة السلة تمارينه على قاعة اللجنة الاولمبية في البصرة.

وينتظر الفريق لقاء مرتقبا امام فريق الشرطة ضمن مباريات الدور النصف نهائي من الدوري السلوي الممتاز.

ويخوض الفريق مباراة الذهاب على قاعة الشعب في العاصمة بغداد يوم السابع من الشهر المقبل.

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