اليابان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

2020/02/13 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي، إن الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو.

ولم يكشف الوزير عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.

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