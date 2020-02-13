الإمارات.. عصابة تخير مخطوفاً بين “اغتصاب زوجته أو السجن”

2020/02/13 | 16:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي- متابعات: وقع رجل من جنسية آسيوية في دولة الإمارات ضحية عصابة من ذات جنسيته؛ بعد أن قامت باختطافه وابتزازه، وتهديده بالقتل، قبل أن يقع أفراد العصابة في شر […]

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