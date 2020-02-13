تربية البصرة تعلن عن حصول موافقة المالية على صرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد

2020/02/13 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلن المدير العام لتربية البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن، حصول موافقة وزارة المالية على صرف رواتب المعلمين والمدرسين الجدد.وأوضح عبد الحسن، انه “بناءً على توجيهاتنا القاضية بضرورة تشكيل وفد برئاسة السيد مناف عدنان هاشم مدير قسم الشؤون المالية لتربية البصرة وعضوية السيد علاء حسين كاظم مدير الرقابة والتدقيق في المديرية بشأن […]

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