الدوري العراقي يحتل المركز الثامن عربيا والـ 75 عالميا

2020/02/13 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ” iffhs” عن قائمة أفضل 100 دوري محلي في العالم لسنة 2019 حيث جاءت النتائج كالتالي :

افضل 20 دوري عالمي:

1 الدوري الانجليزي

2 الدوري البرازيلي

3 الدوري الاسباني

4 الدوري الايطالي

5 الدوري الكولمبي

6 الدوري البرتغالي

7- الدوري الفرنسي

8 الدوري الهولندي

9 الدوري الارجنتيني

10 الدوري الالماني

11 الدوري الباراغوياني

12- الدوري الاسكتلندي

13 الدوري البلجيكي

14 الدوري الإكوادوري

15 الدوري التونسي

16 الدوري الروماني

17 الدوري المغربي

18 الدوري الكرواتي

19 الدوري اليوناني

20 الدوري الصربي

افضل الدوريات العربية

1 الدوري التونسي

2 الدوري المغربي

3 الدوري المصري

4 الدوري السعودي

5 الدوري الجزائري

6 الدوري السوداني

7 الدوري القطري

8 الدوري العراقي

9 الدوري الإماراتي

10 الدوري الاردني

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