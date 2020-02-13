انهيار جدار رملي يؤدي بحياة 6 اشخاص في الكويت

2020/02/13 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، الخميس، بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت أعمالها منذ الأربعاء في موقع حادث انهيار الجدار الرملي بمدينة المطلاع السكنية.

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