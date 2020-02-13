2020/02/13 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة- اين ]عثر مواطنون في اسكتلندا على هيكل عظمي لـ"وحش غامض"، قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية "كيارا"، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا.

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